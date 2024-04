Israel intentionally killed a volunteer from World Central Kitchen, says UN expert

Francesca Albanese, a UN expert and monitor on human rights situation in the occupied Palestinian territories, stated that Israeli forces intentionally killed a volunteer from World Central Kitchen. Following the bombing of the volunteer of the non-profit organization that provides food for Palestinian refugees by Israel, Canada called for an investigation into the murder.

Israel understands that the majority of Western and Arab countries will not make any effort for Palestine, even though the hunger situation in the Palestinian enclave is very critical. Meanwhile, Canadian Foreign Minister Melanie Jolie called for a full investigation into the killing of aid workers in Gaza Strip, including a Canadian citizen, in the humanitarian attack. This attack has put the solidarity and sympathy of Polish people towards Tel Aviv to a difficult test after the attack on October 7th

