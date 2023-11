Iri Kariernya Melejit, Mpok Alpa Pernah Diguna-guna Teman Sendiri Agar Cerai dan Celaka

Tak hanya itu, Mpok Alpa juga sering diminta makan bunga melati dan kantil dengan dalih agar auranya sebagai bintang lebih terpancar."Gue kalau ketemu sama dia minimal 7-11 melati yang gue makan. Sampai kantil pun gue suruh makan. Kata dia biar aura gue tambah cakep," kata Mpok Alpa dilansir dari YouTube Deddy Corbuzier, Kamis (2/11/2023).Komedian berdarah Betawi itu juga diberi coklat almond yang sudah dijampi-jampi sampai diharuskan bertemu temannya itu seminggu sekali.

"Pokoknya gue dalam seminggu itu harus ketemu sama dia. Terus melatinya suruh metik sendiri sama coklat almond gitu. Sampai dia menyediakan coklat almond itu yang ditaruh di toples biar gue bawa dan taruh di rumah buat dimakan," jelas Mpok Alpa.

Saat suaminya berdoa dan lemari yang menyimpan toples coklat almond itu bergoyang, Mpok Alpa pun berusaha membohongi suaminya. Sampai akhirnya, sang suami berusaha memberinya air putih yang sudah didoakan bersama anak-anak yatim."Begonya, itu air gue foto dan gue kirim ke teman gue. Gue bilang dikasih air doa sama laki gue, terus disuruh jangan diminum dan dibuang aja," ujarnya.

Mpok Alpa mengatakan temannya mengirim guna-guna tersebut untuk memisahkan dirinya dengan sang suami, supaya uang hasil kerja kerasnya selalu mengalir ke temannya. "Jadi intinya, teman gue ini pengen misahin gue sama laki gue. Karena, laki gue udah ngimpi foto gue sama laki gue udah dipisah di laut. Segitu jahatnya ya, itu biar duit gue ngalirnya ke teman gue terus," katanya.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MERDEKADOTCOM: Potret Rumah Mewah Pedangdut Camelia MaliK, Irfan Hakim dan Mpok Alpa Sampai Melongo Halamannya LuasCamelia Malik memiliki hunian yang luas dan sangat nyaman. Berdiri di atas tanah seluas 1000 meter persegi

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Iri Temannya Diantar Ayah ke Sekolah, Fuji Nyesek Dengar Curhatan Gala SkyMertua mendiang Vanessa Angel itu mendapat cerita tersebut dari salah satu pengasuh Gala Sky, Ida.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Sadar Rebut Ballon d'Or Terakhirnya, Lionel Messi: Ke Depannya Giliran Erling Haaland dan Kylian MbappeMessi baru saja dianugerahi trofi Ballon d'Or kedelapan sepanjang kariernya.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

BOLASPORTCOM: Pilihan Hidup Terbaru Andre Onana Bakal Persulit Nasib Man UnitedManchester United akan merasa dipersulit setelah Andre Onana membuat pilihan hidup yang terbaru dalam kariernya.

Sumber: BolaSportcom | Baca lebih lajut ⮕

BOLASPORTCOM: Efek Jorge Martin, Luca Marini Makin Berniat Lepas Embel-Embel Valentino Rossi dan Keluar dari Tim VR46Luca Marini ingin lepas embel-embel Valentino Rossi di MotoGP dan iri melihat kesuksesan Jorge Martin di tim Prima Pramac

Sumber: BolaSportcom | Baca lebih lajut ⮕

DETIKSPORT: Messi: Ballon d'Or 2023 Jadi yang Terakhir BuatkuLionel Messi mengungkapkan Ballon d'Or tak pernah menjadi prioritasnya. Menurut Messi, Ballon d'Or 2023 akan menjadi yang terakhir di sisa kariernya.

Sumber: detiksport | Baca lebih lajut ⮕