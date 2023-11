Iran President Accuses Israel of Crossing Red Line in Gaza

Presiden Iran Ebrahim Raisi menyebut Israel telah"melampaui garis merah" di Gaza. Menurutnya situasi yang ditimbulkan Israel kemungkinan memaksa semua orang untuk mengambil tindakan. "Kejahatan rezim Zionis telah melewati garis merah, yang mungkin memaksa semua orang untuk mengambil tindakan. Washington meminta kami untuk tidak melakukan apapun, namun mereka tetap memberikan dukungan luas kepada Israel," kata Raisi.

Israel bahkan dilaporkan berada di ambang perang besar dengan Hizbullah seiring dengan memanasnya perang melawan Hamas yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.Dilansir The Guardian, beberapa front di Israel kini makin kosong, setelah berulang kali terjadi serangan roket dan rudal serta bentrokan perbatasan dalam beberapa hari terakhir dengan faksi Hizbullah dan Suasana di seluruh Israel sedang kacau, kepercayaan terhadap tentara dan negara memudar. Sejak didirikan pada tahun 1979, Republik Islam Iran telah mendukung kelompok Palestina dalam perjuangan mereka melawan pasukan Israe





VIVAcoid » / 🏆 3. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Israel Ungkap Telah Membelah Dua Gaza, Tandai Gempuran yang akan Kian Parah untuk Hancurkan HamasMiliter Israel mengungkapkan telah membelaH dua Kota Gaza menjadi Gaza Selatan dan Gaza Utara.

Sumber: KompasTV - 🏆 18. / 28,125 Baca lebih lajut »

Palestina: Israel klaim membelah Jalur Gaza menjadi Gaza Utara dan Gaza SelatanMiliter Israel mengeklaim telah mengepung Kota Gaza dan membelah Jalur Gaza menjadi dua. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu…

Sumber: tribunnews - 🏆 32. / 22,5 Baca lebih lajut »

Pasukan Israel sudah berada ‘di jantung Kota Gaza‘, apakah Gaza akan segera jatuh ke tangan Israel?PM Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan militer Israel telah mengepung Kota Gaza. Adapun Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galant,…

Sumber: tribunnews - 🏆 32. / 22,5 Baca lebih lajut »

Israel-Palestina: Negara mana saja yang mengecam serangan Israel ke Gaza dan yang mendukung aksi Israel?Serangan udara dan darat Israel ke Gaza menuai kecaman luas, dan beberapa negara tampaknya telah menunjukkan posisi mereka dalam pertikaian tersebut. Berikut ini adalah sikap negara-negara di seluruh dunia mengenai pertikaian Israel-Hamas, dan bagaimana mereka memberikan suara di PBB.

Sumber: BBCIndonesia - 🏆 39. / 22,4 Baca lebih lajut »

Iran President Accuses Israel of Crossing Red Line in GazaIranian President Ebrahim Raisi has accused Israel of crossing a "red line" in Gaza. He believes that the situation created by Israel may force everyone to take action. "The crimes of the Zionist regime have crossed the red line, which may force everyone to take action. Washington asks us not to do anything, but they continue to provide extensive support to Israel," said Raisi. Currently, Israel's intense military campaign in Gaza has raised concerns that there will be more open fronts. Iran is allied with Hamas and also Hezbollah from Lebanon, who have been engaged in clashes with Israel recently. Israel is even reported to be on the brink of a major war with Hezbollah as the conflict against Hamas intensifies and devastates parts of Gaza.

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

PBNU Kutuk Keras Serangan Israel ke Gaza: Hentikan Kekerasan & Ketidakadilan di GazaPBNU mengutuk aksi kekerasan yang terjadi di Palestina. Gus Yahya berharap hal itu bisa segera dihentikan.

Sumber: detikcom - 🏆 28. / 22,68 Baca lebih lajut »