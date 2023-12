Iran Mengancam Tindakan Pencegahan Terhadap Israel

Serangan Israel yang tak kunjung berhenti ke Jalur Gaza dan Tepi Barat dikhawatirkan akan memicu konflik yang meluas di Timur Tengah. Iran yang selama ini menjadi musuh bebuyutan Israel bereaksi keras dan mengeluarkan opsi 'tindakan pencegahan' terhadap Israel dalam waktu dekat. Presiden Iran, Ebrahim Raisi menilai Israel telah 'melewati garis merah' di Gaza. Dia mengatakan tindakan Israel akan membuat banyak pihak tidak memiliki banyak pilihan selain mengambil tindakan.

"Kejahatan rezim Zionis telah melewati garis merah, yang mungkin memaksa semua orang untuk mengambil tindakan. Washington meminta kami untuk tidak melakukan apapun, namun mereka tetap memberikan dukungan luas kepada Israel," kata Raisi dikutip dari CNN International pada Sabtu, (16/12/2023





