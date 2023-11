Iqbaal Ramadhan Mendadak Berapi-Api Sindir Pihak Yang Netral Soal Palestina Vs Israel

Menurut Iqbaal, pihak yang bersikap netral sama halnya mendukung penjajahan. Sebagai orang Indonesia, Iqbaal merasa harusnya banyak orang lebih mudah berempati dan bersimpati terhadap rakyat Palestina. Terlebih, Indonesia juga pernah menjadi korban penjajahan.

BACA JUGA... Instagram Iqbaal Selain menyindir pihak-pihak yang netral, Iqbaal sebelumnya juga berbagi unggahan mengenai kekejaman Israel. Iqbaal juga sempat me-repost ulang video yang diupload oleh Wanda Hamidah.

Di sisi lain, beberapa selebriti belakangan sempat dihujat usai dikira tak mendukung Palestina ataupun disangka netral. Beberapa di antaranya adalah Tara Budiman, Raline Shah dan Valencia Tanoe istri Kevin Sanjaya.

Sebagai pihak yang menginginkan kedamaian untuk Palestina, Iqbaal tak segan menyindir pihak yang memilih bersikap netral. Personil grup CJR ini bahkan mengeluarkan pernyataan nyelekit untuk mereka yang memilih netral soal perang Palestina vs Palestina ini.

"Sebagai orang Indonesia yang bangsanya pernah dijajah, sangat mudah rasanya berempati dan bersimpati terhadap saudara2 di Palestina. Jadi kalau masih ada yang 'netral', ketahui bahwa sejatinya kenetralanmu itu sudah berpihak kepada penjajahan itu sendiri. #thisisnotaboutreligion #standforhumanity #standwithpalestine," tegas Iqbaal lewat Story Instagram pribadinya hari ini, Kamis (2/11).

