Investasi IKN Rp 45 Triliun di Desember 2023, Ada 5 Hotel dan 4 Rumah Sakit

"Sampai hari ini dan hitungan kita sampai Desember nanti, total Rp 45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara," ujar Jokowi saat melakukan proses groundbreaking kompleks kantor Bank Indonesia di IKN, Kamis (2/11/2023).

"Karena selalu ASN yang ingin kita pindahkan selalu yang ditanyakan, pak, kalau anak kita nanti sakit ada rumah sakitnya enggak? Saya sekarang bisa jawab, ada empat, dalam proses pembangunan, terjawab," tegasnya.

"Kemudian tanya lagi, pak, anak kita kan butuh sekolah. Ada enggak sekolah berkualitas di sini? Ada. Kemarin juga sudah peletakan batu pertama, yaitu JIS. Tapi di sini ganti nama jadi NIS, Nusantara Intercultural School," ungkapnya.

"Terus pak, kalau belanja-belanja di mana? Enggak ada mal, hanya pohon-pohon. Malnya juga sudah ada, groundbreaking dua. Dua mal besar yang segera juga akan dibangun," tuturnya. Dengan adanya Kantor Bank Indonesia di IKN, Jokowi optimistis itu bakal turut mendongkrak kedatangan investor baru. Pasalnya, ia menilai kehadiran bank sentral di ibu kota baru akan menumbuhkan kepercayaan publik internasional kepada proyek tersebut.

"Karena otoritas moneter perbankan telah ada dan siap mendukung IKN, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di IKN. dan groundbreaking ini membuktikan kesungguhan komitmen kita, kesiapan kita untuk membangun IKN menjadi ibu kota yang berkelas dunia," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, porsi pemerintah dalam pembangunan di IKN tidak akan sebanyak dibanding sektor swasta, dimana porsi pembangunannya empat kali lebih besar.

