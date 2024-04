Intel Catat Kerugian Operasional US$ 7 Miliar untuk Bisnis Foundry

Perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS), Intel, mengungkapkan kerugian operasional yang semakin membengak untuk bisnis foundry atau produksi chip. Diperkirakan kerugian yang dicatatkan perusahaan mencapai US$ 7 miliar atau setara Rp 111,3 triliun (kurs Rp 15.900). Kondisi ini menjadi sebuah pukulan bagi produs chip tersebut ketika mencoba untuk mendapatkan kembali keunggulan teknologi yang hilang dalam beberapa tahun terakhir dari Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Dilansir dari Reuters, Rabu (3/4/2024), perusahaan pembuat chip itu melaporkan bahwa divisi manufaktur mengalami kerugian operasional sebesar US$ 7 miliar pada tahun 2023. Angka ini lebih besar dibandingkan kerugian operasional sebesar US$ 5,2 miliar pada tahun sebelumnya.Divisi manufaktur sendiri mempunyai pendapatan sebesar US$ 18,9 miliar pada tahun 2023. Perolehan tersebut turun 31% dari US$ 27,49 miliar pada tahun sebelumnya

