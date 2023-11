Inspiratif, Remaja Ini Suarakan Pendidikan yang Berkualitas dan Setara Bagi Kaum Muda di SDGs Summit 2023

Adi Soumena wakili Indonesia di SDGs Summit 2023. (Dok. SOS Children Village)Dalam rangkaian acara Sustainable Development Goals (SDGs Summit) 2023, kaum muda diberikan wadah untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam Education in Emergencies Global Youth Panel Plan International bersama 4 perwakilan yang berasal dari Indonesia, Lebanon, dan Amerika Serikat.

Dalam event yang diadakan di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Adi Soumena yang mewakili Indonesia berkesempatan menyuarakanBersama kaum muda lainnya, Adi Soumena bergabung dalam SDGs Action Weekend dengan mengikuti beberapa sesi yang berfokus terhadap pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan partisipasi anak dan kaum muda secara bermakna, terutama dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

Adi dan kaum muda lainnya sepakat bahwa PBB perlu untuk memberikan lebih banyak ruang dan kesempatan bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tentang kehidupan kaum muda.Adi Soumena dan perwakilan kaum muda lainnya juga turut mendapat kesempatan untuk berbicara di di Joining Forces Call to Action: Children as an Agent of Change. headtopics.com

Joining Forces sendiri adalah aliansi dari enam NGO Internasional terbesar yang berfokus pada anak, yang terdiri dari ChildFund International, Yayasan Plan International, Save the Children, SOS Children’s Villages, Federasi Internasional Terre des Hommes, dan World Vision.

Joining Forces mempunyai tujuan untuk menggunakan kekuatan kolektif dari setiap anggota demi mempercepat perubahan guna menjamin hak-hak anak-anak dan mengakhiri kekerasan terhadap mereka. Dalam kegiatan ini, Adi Soumena menekankan kepada para pengambil kebijakan untuk melibatkan anak dan kaum muda dalam setiap proses pengambilan keputusan di setiap tingkatan dengan seruan “Ask us and collaborate with us (children and young people) to make a change!” headtopics.com

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: suaradotcom »

Dicekoki Obat Orang Tak Dikenal, Remaja Putri Ini Mengadu ke PolisiBenar, tadi ada remaja putri datang ke Mapolsek Cikakak. Namun saat dimintai keterangan yang bersangkutan bicaranya tidak jelas Baca lebih lajut ⮕

Dari Uruguay, Pelaut Asal Jateng Suarakan Dukungan untuk AMINJPNN.com : Di luar negeri, pekerja Indonesia di perantauan pun terus menggelorakan dukungan untuk Anies-Muhaimin (AMIN) Baca lebih lajut ⮕

VIDEO: Liputan 6 Award 2023, Berikan Penghargaan bagi Enam Sosok Inspiratif yang Luar BiasaSebanyak enam sosok inspiratif dalam berbagai kategori terpilih sebagai penerima Liputan 6 Award yang digelar untuk ketigabelas kalinya. Keenam sosok ini merupakan orang biasa, namun karya dan dedikasinya luar biasa. Baca lebih lajut ⮕

Pesparani III Suarakan Kecintaan Terhadap Tanah AirPesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani kembali digelar untuk ketiga kalinya tahun ini di Jakarta dan menjadi ruang untuk menyuarakan kecintaan terhadap Tanah Air. Baca lebih lajut ⮕

Peringati Hari Sumpah Pemuda, MyndfulAct Suarakan Prinsip Berkesadaran Bagi Semua GenerasiSebagai sebuah gerakan hidup berkesadaran, MyndfulAct menggelar diskusi yang bertema 'Siapa Indonesia? Siapa Pemuda Pemudi Indonesia? Sebuah Refleksi MulaiDariDiri Menjadi Indonesia Emas,' sekaligus meluncurkan situs web MyndfulAct.com Baca lebih lajut ⮕

Suarakan Isu Krisis Iklim, 13 Musisi Indonesia Ciptakan Album Musik Kompilasi Berjatuk 'sonic/panic'Album yang menghadirkan sejumlah warna suara ini disatukan dengan fokus utama yaitu menyuarakan kekhawatiran terkait memburuknya iklim di Bumi. Baca lebih lajut ⮕