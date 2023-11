Inspirasi dan Pesan Ayah untuk Penggawa Timnas U17 Arkhan Kaka dan Welber Jardim

"Ya yang pertama kali, saya jatuh cinta sama sepak bola waktu ayah saya yang mengenalkan di dunia sepak bola," ungkap Arkhan Kaka kepada awak media dalam sesi konferensi pers di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

"Kebetulan ayah saya juga adalah mantan pemain sepak bola dan beliau juga yang mengarahkan saya ke dunia bola. Sejak itu, saya mencintai sepak bola sampai sekarang," ujar Arkhan.Selain itu, ayah Arkhan Kaka pernah membela klub Persija Jakarta, PSIS, dan bermain untuk timnas Indonesia.Jadwal Piala Dunia U17 2023 Grup E: Main di JIS, Dibuka Perancis Vs Burkina Faso

"Papaku, waktu saya kecil. Saya lihat dia main bola di Barito, di Banjarmasin. Saya mulai suka main bola sampai sekarang," ujarnya.Piala Dunia U17 2023: Argentina-Jepang Tiba di Indonesia, Siap BeraksiPiala Dunia U17 2023: Argentina-Jepang Tiba di Indonesia, Siap BeraksiPiala Dunia U17 2023: Argentina-Jepang Tiba di Indonesia, Siap BeraksiJixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda.

