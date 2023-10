inovasi terbaru di gelaran IHCS 4 tahun ini

IHCS juga berperan dalam memberi dorongan kepada generasi muda untuk berperan aktif di perusahaannya masing-masingNavigating Human Experience Journey for Value Creation and Sustainability"IHCS juga berperan dalam memberi dorongan kepada generasi muda untuk berperan aktif di perusahaannya masing-masing," demikian FHCI dalam keterangan di Jakarta, Jumat.yang melibatkan BOD-1 BUMN Bidang HC/SDM, para profesional di luar BUMN, akademisi, dan tentu saja dari berbagai kalangan lainnya.

Peserta diajak untuk berkontribusi dengan menyajikan studi kasus yang diolah menjadi karya ilmiah sesuai dengan topik yang telah ditentukan oleh tim penyelenggara.akan diundang untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiahnya pada Concurrent Session Konferensi tanggal 7 November 2023.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: antaranews »

Viral 2 Guru Indonesia Diundang Berbagi Budaya di SMP Korsel, Siswa Girang Sampai Bilang Terima KasihGuru Indonesia ajarkan budaya Indonesia dan permainan tradisional Indonesia di SMP Korea Selatan Baca lebih lajut ⮕

BBN Airlines Indonesia Fasilitasi Pengiriman Bantuan Pemerintah Indonesia ke VanuatuBBN Airlines Indonesia memfasilitasi Pemerintah Indonesia dalam mengirimkan bantuan berupa bahan bangunan untuk pembangunan Bandara di Vanuatu. Baca lebih lajut ⮕

Taspen Raih Penghargaan Bintang CSR Indonesia dan Sertifikat Review Indonesia 2023PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau TASPEN berkomitmen untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Tanggun Baca lebih lajut ⮕

Jafar/Aisyah menangi duel sesama wakil Indonesia di Indonesia MastersGanda campuran Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata memenangi duel sesama wakil Indonesia Verrell Yustin Mulia/Priskila Venus Elsadai dengan skor ... Baca lebih lajut ⮕

Indonesia Jajaki Kerja Sama Pengembangan UMKM Indonesia-Afrika SelatanMenteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyambut baik kedatangan delegasi bisnis dari Afrika Selatan untuk menjajaki peluang kerja sama Baca lebih lajut ⮕

Prudential Indonesia Sosialisasi Literasi Finansial untuk Kaum Perempuan di Indonesia TimurJPNN.com : Digelar sejak April 2023, program Literasi Finansial ditargetkan bagi perempuan yang tinggal di wilayah Halmahera Barat dan Lombok Utara. Baca lebih lajut ⮕