Injakkan Kaki di Perempat Final Carabao Cup, Chelsea Ingin Bablas Juara

Keunggulan The Blues kemudian bertambah setelah Raheem Sterling mencetak gol di menit ke-59. Kemenangan ini membuat Chelsea melaju ke babak perempat final Carabao Cup musim ini. The Blues akan menghadapi Newcastle di babak delapan besar.

