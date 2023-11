Ini Sosok Bos PPKGBK yang Perintahkan Beton Pintu Masuk Hotel Sultan Usai Pasang Spanduk Aset Negara

Rakhmadi, yang akrab disapa Adi, dilantik menjadi Direktur Utama GBK sejak 6 Januari 2021. Ia dilantik langsung oleh Menteri Sekretaris Negara.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TRIBUNNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DETIKFINANCE: Ini Sosok Alex Tirta, Bos Alexis yang Diduga Bayar Sewa Rumah buat Firli BahuriNama Alex Tirta mencuat karena terseret kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Siapakah Alex Tirta?

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Selain Beton Permanen Akses Hotel Sultan, PPKGBK Somasi Karyawan IndobuildcoPPKGBK melayangkan somasi kepada karyawan Indobuildco terkait kisruh Hotel Sultan. Ia menegaskan Indobuildco milik Pontjo Sutowo sudah dibekukan pemerintah.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: PPKGBK Somasi Karyawan Perusahaan Pontjo Sutowo dan Beton Akses Hotel SultanPPKGBK melayangkan somasi kepada karyawan Indobuildco perusahaan milik Pontjo Sutowo terkait kisruh Hotel Sultan.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: PPKGBK Bangun Tembok Beton di Pintu Masuk Hotel SultanPPKGBK Bangun Tembok Beton Permanen di Pintu Masuk Hotel Sultan

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Sosok Reynaldi Istanto, Umur 27 TahunJadi Bos BUMN BateraiMenteri BUMN mengangkat Reynaldi Istanto sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan di BUMN produsen baterai dan kendaraan listrik, PT Industri Baterai Indonesia.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Sosok Reynaldi Istanto, Umur 27 Tahun Jadi Bos BUMN BateraiMenteri BUMN mengangkat Reynaldi Istanto sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan di BUMN produsen baterai dan kendaraan listrik, PT Industri Baterai Indonesia.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕