Ini Motif Pelaku Bacok Pak Ogah di Cimahi

Peristiwa pembacokan tersebut terjadi pada sabtu malam lalu, dimana saat kejadian korban sedang mengatur lalu lintas, diserang pelaku berjumlah empat orang. Setelah melakukan penyelidikan, Tim Reserse Kriminal Polres Cimahi dan Polsek Cimahi mengamankan empat orang pelaku, satu di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan, motif pelaku pembacokan diduga sakit hati lantaran kerap ditegur oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka pembacokan inisial B dijerat dengan pasal 351 kuhpidana, dengan ancaman kurungan lima tahun penjara.IG : https://www.instagram.com/kompastvjabar/

