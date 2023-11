Ini Kado Pensiun Soeharto Usai 32 Tahun Jadi Presiden RI

Jawabannya, iya. Hanya saja, dalam penelusuran CNBC Indonesia ada dua versi berbeda ihwal kado tersebut.Hal ini disampaikan orang terdekatnya, yakni Yusril Ihza Mahendra dalam wawancara bersama CNN Indonesia, 2018 silam.

Dalam wawancara itu, Yusril bercerita sempat menemui Soeharto ketika tak lagi berkuasa di Jl. Cendana. Pertemuan ini terjadi saat dirinya menjadi Menteri Sekretaris Negara era Presiden SBY, 2004-2009. "Ya kan yang lain sudah, toh. Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sudah dikasih rumah. Megawati sudah. Ya yang belum kan saya," tutur Yusril menirukan Soeharto.

Kali ini, Soeharto tak lagi minta rumah atau uang Rp 120 miliar. Dia hanya ingin uang Rp 20 miliar saja, sesuai peraturan. Uang itu bakal digunakan buat renovasi rumah Cendana yang sudah tua dan rusak.

Tien mendirikan itu bukan cuma buat singgah, tetapi juga ingin melestarikan budaya daerah. Desain rumah diketahui diadopsi dari arsitektur dan filosofi rumah Bali. Tak diketahui pasti saat pembangunan wisma menggunakan uang pribadi atau tidak. Termasuk soal anggaran pembangunan.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: CNBCINDONESIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNBCINDONESIA: Ini Alasan PLTU Batu Bara Tidak Bisa Pensiun dengan CepatPLN memiliki kewajiban untuk mengembangkan hingga 7 GW pembangkit energi renewable. Pengembangan ini membutuhkan investasi hingga Rp 250 triliun lebih.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Tiga Capres Hadiri Undangan Makan Siang Presiden Jokowi, Pengamat Khawatirkan Tokoh-tokoh Ini Kehilangan KritisnyaBerita Tiga Capres Hadiri Undangan Makan Siang Presiden Jokowi, Pengamat Khawatirkan Tokoh-tokoh Ini Kehilangan Kritisnya terbaru hari ini 2023-10-31 17:40:39 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Presiden FIFA Gianni Infantino Dukung Luis Diaz, Tulis Ini di Instagram, Ayah Luis Masih DiculikPresiden FIFA Gianni Infantino mengirimkan dukungan dan doa kepada penyerang Liverpool Luis Diaz menyusul penculikan orang tuanya di Kolombia.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Hari Ini, Presiden Jokowi Bakal “Groundbreaking” Bandara Ibu Kota NegaraBerita Hari Ini, Presiden Jokowi Bakal “Groundbreaking” Bandara Ibu Kota Negara terbaru hari ini 2023-11-01 07:52:24 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Hari Ini Presiden Jokowi Bakal Groundbreaking Bandara IKNDalam kunjungan kerja hari kedua di Kaltim pada Rabu ini, Presiden Jokowi bakal meletakkan batu pertama pembangunan (groundbreaking) Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Pemerintah Bali Bantah Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Lokasi Kunker Presiden Bermuatan Politis, Ini PenjelasannyaBerita Pemerintah Bali Bantah Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Lokasi Kunker Presiden Bermuatan Politis, Ini Penjelasannya terbaru hari ini 2023-11-01 09:36:35 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕