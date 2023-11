Ini Kacau! Hanya Satu Pemain Manchester United yang Menyapa Fans Usai Dipermalukan Newcastle

Ada dua catatan buruk yang diukir United usai laga itu. Pertama, mereka kalah dua laga kandang beruntun dengan skor 0-3. Akhir pekan lalu, United dipermalukan Manchester City pada lanjutan Premier League. kedua, United gagal mempertahankan gelar yang mereka raih musim lalu. United telah kehilangan salah satu peluang trofi yang bisa diangkat. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters.

