Ini Kabar Terbaru Asuransi Bermasalah Kresna Life & Wanaartha

Untuk diingat, Wanaartha Life telah dicabut izin usahanya pada 5 Desember 2022, sementara Kresna Life menyusul pada 23 Juni 2023. Berbulan-bulan telah berlalu, kedua perusahaan asuransi milik swasta tersebut kini menjalani serangkaian proses likuidasi untuk membayar tunggakan pembayaran klaim para Pemegang polis (pempol).Sejak terbentuknya Tim Likuidasi Wanaartha Life (WAL), terdapat 26.285 jumlah polis dari 12.

"Neraca penutupan yang diaudit tersebut merupakan dasar bagi Tim Likuidasi untuk menyusun Neraca Sementara Likuidasi (NSL)," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan dana Pensiun OJK tertulis, dikutip Kamis, (2/11/2023).

NSL dimaksud merupakan dasar untuk menghitung recovery assets yang selanjutnya akan dibagikan kepada pemegang polis dan kreditur lainnya secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Saat ini OJK terus memantau proses penyusunan NSL dengan meminta perbaikan atau penyesuaian format NSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas Ogi.

Sementara untuk Kresna Life, Tim Likuidasi Kresna Life menyampaikan ke OJK bahwa penerimaan pengajuan tagihan para pemegang polis hingga 24 Oktober 2023, terdaftar sebanyak 3.903 pemegang polis yang telah mengajukan tagihan klaim kepada Tim Likuidasi.

"OJK memantau proses pendaftaran tagihan pemegang polis untuk selanjutnya diverifikasi dan dituangkan dalam Neraca Sementara Likuidasi," kata Ogi. Selama pendaftaran dibuka, Ogi pun mengimbau masyarakat yang memiliki polis Kresna Life untuk dapat menghubungi Tim Likuidasi untuk mendaftarkan polisnya.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: CNBCINDONESIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TRIBUNNEWS: BNI Life dan Hibank Melakukan Sinergi Kerjasama Bancassurance dengan 3 Produk Asuransi UnggulanPT BNI Life Insurance (BNI Life) dan PT Bank Hibank Indonesia hibank bersinergi melakukan kerja sama bisnis Bancassurance in Branch.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: DANA catat produk investasi dan asuransi mikro melonjak 769 persenPenyedia layanan dompet digital DANA mencatat layanan produk investasi dan asuransi mikro mengalami lonjakan hingga 769 persen secara tahunan ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

JPNNCOM: BTN Mobile Punya 3 Fitur Baru, Bisa Bayar Asuransi Hingga Kereta Cepat juga LohJPNN.com : Nasabah juga bisa menikmati kemudahan pembelian asuransi kecelakaan melalui fitur lifestyle di BTN Mobile.

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Beasiswa Obama 2024 di Universitas Columbia, Beri Tunjangan Bulanan hingga Asuransi, Ini SyaratnyaBerikut manfaat dan syarat daftar Beasiswa Obama 2024 di Universitas Columbia. Pendaftaran ditutup 12 Desember 2023.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Dinkes DKI: JKN penting meski sudah punya asuransi swastaDinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah asuransi yang penting guna memastikan akses pelayanan kesehatan ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Bali pusat destinasi wisata jadi target industri asuransi jiwa syariahProvinsi Bali sebagai pusat destinasi wisata di Tanah Air dengan ekonominya yang terus bertumbuh menjadi daerah yang ditargetkan untuk peningkatan kepesertaan ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕