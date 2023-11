Ini Daftar Lokasi Prarekonstruksi Pembunuhan Ibu-Anak di Subang

Polisi juga melakukan penggeledahan ke sejumlah rumah di antaranya rumah Mulyana, adik tersangka Yosep dan rumah Yoris, anak tertua korban. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang jasadnya ditemukan di bagasi mobil mewah dua tahun lalu. Dua diantaranya ditahan.

Situasi terkini dari TKP pembunuhan ibu dan anak di subang, akan dilaporkan Jurnalis KompasTV, Hendri Irawan. Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

