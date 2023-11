Indra Bekti Belajar Agama Bareng Buya Yahya, Aldila Jelita: Allah Maha Baik

Janji ini pun tampaknya dipenuhi oleh Bekti. Lewat akun Instagram miliknya pada Kamis (2/11), Dila memamerkan potret Bekti bareng ulama Buya Yahya. Rupanya saat itu Bekti tengah belajar agama kepada Buya Yahya. Selain Bekti, tampak pula Mario Irwinsyah dan Ratu Anandita.

BACA JUGA... Di akhir tulisannya, Dila tak lupa berterima kasih kepada Buya Yahya. Ia pun berharap agar langkahnya selalu tetap dalam kebaikan. Unggahan Dila ini pun ikut dikomentari oleh Ratu. Ia memberikan dukungan semangat untuk ibu dua anak itu.

Bekti dan Dila diketahui resmi menikah pada 10 Oktober 2010 lalu. Namun keduanya dinyatakan bercerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 17 April 2013. Secara mengejutkan, keduanya ternyata menikah ulang pada 25 Agustus lalu. Rumor guna-guna sempat dilontarkan oleh ibunda Dila.

Sebagai suami, Bekti sempat berjanji untuk selalu menjadi yang terbaik bagi Dila. Ia pun berusaha terus memperbaiki diri. "Allah maha baek banget buat kami. Perjalanan kami kali ini dipertemukan dengan orang orang yg masya Allah dan semakin belajar dan belajar," tulis Dila di bagian keterangan foto."Berharap tiada kata terlambat utk kami belajar menjadi lebih baek utk sesama dan smua karena Allah SWT."

"Masya Allah @buyayahya_albahjah atas smua nasehat nasehat utk kami," tambah Dila."Smoga Allah perkenan kami selalu istiqomah dijalannya ❤️"

