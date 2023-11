Indosat Raup Laba Bersih Rp 2,78 Triliun hingga Kuartal III 2023

Liputan6.com, Jakarta - PT Indosat Tbk (ISAT) mengumumkan hasil kinerja keuangan hingga September 2023. ISAT mencatatkan kenaikan dari sisi pendapatan, sebaliknya laba bersih mengalami penurunan.

Adapun jumlah beban ISAT hingga September 2023 mencapai Rp 30,39 triliun. Angka itu naik dari periode yang saham tahun sebelumnya Rp 26,63 triliun. Indosat memiliki total aset sebesar Rp 112,20 triliun per akhir kuartal III 2023 atau turun dibandingkan total aset perusahaan pada akhir 2022 yakni senilai Rp 113,65 triliun.

Pada penutupan perdagangan Senin, 30 Oktober 2023, saham ISAT melemah 2,54 persen ke posisi Rp 9.600 per saham. Saham ISAT dibuka naik 25 poin ke posisi Rp 9.975 per saham. Saham ISAT berada di level tertinggi Rp 10.100 dan terendah Rp 9.375 per saham. Total frekuensi perdagangan 3.103 kali dengan volume perdagangan 187.393 saham. Nilai transaksi Rp 177,8 miliar. headtopics.com

"Ada penambahan 1,5 juta pelanggan (secara kuartalan) hingga menjadi 100 juta pelanggan pada saat ini," kata Direktur PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk, Ahmad Zulfikar dalam Media Update, Jumat (28/7/2023).

Selain itu, cakupan jaringan perusahaan juga meningkat seiring peningkatan jumlah BTS 4G yang mencapai 167 ribu, sehingga mampu menangani peningkatan trafik yang tinggi. Perusahaan mencatat pencapaian yang kuat pada kuartal kedua 2023, sebagian besar didorong oleh dampak positif dari periode perayaan Lebaran. headtopics.com

Secara kuartalan, Direktur PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk, Nicky Lee menjelaskan realisasi belanja modal pada kuartal II 2023 yakni sebesar Rp 1,8 triliun, lebih rendah 24 persen dibandingkan realisasi semester I 2023 sebesar Rp 2,4 triliun.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: liputan6dotcom »

Bank Mandiri raup laba bersih Rp39,1 triliun pada kuartal III-2023PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meraup laba bersih sebesar Rp39,1 triliun atau tumbuh 27,4 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal III-2023. “Laba ... Baca lebih lajut ⮕

Bank Mandiri Raup Laba Bersih Rp39,1 T per Kuartal III 2023PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meraup laba bersih secara konsolidasi Rp39,1 triliun per September 2023. Baca lebih lajut ⮕

BRI Research Institute Beberkan Indeks Bisnis UMKM Q3-2023 & Ekspektasi Q4-2023JPNN.com : BRI Research Institute mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM Q3-2023 dan Ekspektasi Q4-2023. Baca lebih lajut ⮕

Gagal di French Open 2023, Apri/Fadia Alihkan Fokus ke Hylo Open 2023Berita Gagal di French Open 2023, Apri/Fadia Alihkan Fokus ke Hylo Open 2023 terbaru hari ini 2023-10-28 23:46:02 dari sumber yang terpercaya Baca lebih lajut ⮕

Triwulan III 2023, Saraswanti Anugerah Makmur Raih Laba Rp 356 MiliarJPNN.com : Emiten pupuk PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) menorehkan kinerja moncer pada Triwulan III/2023. Baca lebih lajut ⮕

Trans Power Marine Bukukan Laba Bersih USD 13,15 Juta di Kuartal III-2023Penjualan TPMA sepanjang 9 bulan pertama 2023 mencapai USD 48,032 juta, naik 5% dibanding periode yang sama tahun 2022 sebesar USD 45,624. Baca lebih lajut ⮕