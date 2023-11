Indosat Holds Save Our Social Media Short Film Festival

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH/Indosat) held the Save Our Social Media (SOS) 2023 Short Film Festival with the theme 'Speak Kindly in Digital, Avoid Substanceless Emotions'. Indosat collaborated with Narasi TV to campaign against hate speech by promoting the theme of Speaking Kindly in Digital, Avoiding Substanceless Emotions through a short film competition. Vice President Head of External Communication Indosat Eni Nur Ifati (second, left) at the event.





hariankompas » / 🏆 8. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ajak Warganet Hentikan Hate Speech, Indosat Ooredoo Hutchison Gelar Kompetisi dan Festival Film PendekIndosat Ooredoo Hutchison berkolaborasi dengan Narasi menyelenggarakan ajang Festival Film Pendek Save Our Socmed (SOS) 2023.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Indosat dan Narasi Berkolaborasi Gelar Festival Film Pendek SOS 2023Berita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Indosat HiFi Gandeng Catchplay+ Sediakan Film dan Series PopulerIndosat Ooredoo Hutchison (IOH) lewat Indosat HiFi mengumumkan kerja sama strategis dengan platform layanan digital Catchplay+.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Indosat HiFi Jalin Kerja Sama Dengan Catchplay+ untuk Konten Digital BerkualitasIndosat Ooredoo Hutchison melalui Indosat HiFi menjalin kerjasama strategis dengan platform movie streaming Catchplay+

Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »

Persempit Kesenjangan Pemanfaatan Digital, IDE by Indosat Business Bantu Puluhan Ribu UMKMIndosat Digital Ecosystem (IDE) by Indosat Business memasuki satu tahun.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Indosat Ooredoo Peringati 1 Tahun Indosat Digital EcosystemBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »