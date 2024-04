Indonesian Athlete Eko Yuli Irawan Qualifies for Paris 2024 Olympics

Eko Yuli Irawan has made history as an Indonesian athlete participating in five editions of the Olympics. He successfully completed a snatch of 133 kilograms but did not complete the clean and jerk lift perfectly due to a knee injury.

Eko's qualification for the Paris 2024 Olympics adds to his record of participating in the world's highest sporting event five times. The Indonesian Olympic Committee (KOI) welcomes Eko's qualification with joy.

