Indonesia's Neutral Stance and Support for Palestine

Indonesia is one of the countries in the world that is not affiliated with any specific military movement or known as non-aligned. Non-aligned is an international organization consisting of 100 countries. The country does not have any political ties with other countries. The goal of the organization is to ensure independence, sovereignty, and security. The Indonesian government has consistently stated that it is a neutral country and does not take sides in anyone's sovereignty.

Indonesia is known as one of the first countries to recognize the independence of Palestine in the UN session in 2018. From the beginning, Indonesia has shown great concern for the struggle of Palestine. Indonesia also stands in solidarity against Israel and its supporters in the Arab League. Although some other Arab League members have shown a desire for normalization with Israel, Indonesia chooses to reject the normalization proposal put forward by the United States. Currently, diplomatic relations between Indonesia and Palestine are also strengthening





