Indonesia Menyambut Presiden dan Pemerintahan Baru pada 2024

Indonesia akan memiliki presiden dan pemerintahan baru pada 2024. Inflasi yang melandai, kebijakan suku bunga yang lebih dovish, serta tahun politik diharapkan menopang ekonomi Indonesia tahun ini. Ketidakpastian ekonomi dan politik diperkirakan masih kencang mewarnai dunia dan Indonesia tahun ini. Namun, optimisme juga datang dari berbagai sudut, terutama dari kehadiran pemerintahan baru. Hari ini secara khusus menghadirkan edisi khusus membahas prospek ekonomi 2024.

Prospek tersebut akan dilihat dari berbagai sudut mulai dari kerangka ekonomi global dan nasional dari kebijakan fiskal dan moneter. Bagaimana dampak perkembangan global dan nasional terhadap pergerakan rupiah, bursa saham, dan harga komoditas tahun ini selengkapnya bisa dibaca pada halaman 1-5 artikel ini. Dunia menatap tahun baru 2024 dengan sejumlah optimisme dan keraguan. Di satu sisi, melandainya inflasi global dan isyarat dari kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) membuat ekonomi dunia bergairah





