Indonesia Kirim Bantuan Seberat 30 Ton ke Gaza, Dua Perwira TNI Ikut Serta

“Rute penerbangan dalam misi kemanusiaan ini yakni Halim (Jakarta) - Aceh - Yangon (Myanmar) - New Delhi (India) - Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) - Jeddah (Arab Saudi) - El Arish (Mesir). Kolaborasi antarinstansi yang solid menjadikan proses pengiriman bantuan sampai dengan saat ini berjalan lancar,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal pada sesi jumpa pers di Jakarta, Rabu, menyampaikan bantuan itu nanti diserahterimakan kepada Bulan Sabit Merah Mesir, kemudian disalurkan ke Gaza oleh UNRWA.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dia secara diam-diam telah membentuk tim untuk mewujudkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan sejak 9 tahun silam. Ketua Umum Dewan Mesjid Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menyerukan umat Islam di Indonesia melakukan Qunut Nazilah sebagai dukungan terhadap Palestina.

Seorang wanita yang tengah hamil, Fitria Almuniroh Hafidloh Diyanah (23), meninggal dunia setelah dibunuh mertuanya sendiri, Khoiri (53) di Pasuruan, Jawa Timur.

