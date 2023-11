Indonesia Harus Mengedepankan Isu-isu di Tingkat Tapak dalam Konferensi COP 28

INDONESIA harus mengedepankan isu-isu di tingkat tapak dalam conference of the parties (COP) 28 atau konferensi para pihak anggota The Unites Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab.

“Karena sejauh ini gak pernah ada pengetahuan masyarakat adat yang terbukti menjaga hutannya dan masih baik diangkat oleh negara dan dijahit jadi solusi global,” kata Manajer Kampanye Pelaksana Hutan dan Pertanian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Artha Siagian saat dihubungi, Senin (20/11). Menurut Uli, sejauh ini, sejak Perjanjian Paris diinisiasi pada 2005, belum ada kebaharuan program yang dibawa negara-negara anggota, termasuk Indonesia dalam melakukan upaya pengendalian krisis iklim. Baca juga : Laporan PBB Bongkar Siasat Negara Produsen Bahan Bakar Fosil di KTT Iklim Padahal, banyak gagasan dan program yang berasal dari tingkat tapak yang semestinya dibahas dan disepakati di perundingan global tersebu





