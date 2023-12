Indonesia Diharapkan Menjadi Negara Maju pada Tahun 2045

Mengingatkan masyarakat tentang kesempatan Indonesia menjadi negara maju paling lambat pada tahun 2045. Syaratnya ialah bangsa Indonesia harus memanfaatkan momentum bonus demografi dengan menyiapkan generasi muda usia produktif. "Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang Indonesia terbuka lebar. Kesempatan ini hanya datang sekali, tidak akan terulang lagi. Kita harus kerja keras, kerja fokus, dan berani melakukan lompatan.

" Setelah menyampaikan kalimat penutup dalam debat itu, Gibran, sambil masih berbicara, mendatangi Mahfud yang berada di sebelah kirinya, kemudian menjabat dan mencium tangan Mahfud





Indonesia Menjadi Negara Kaya pada 2045Pada tahun 2045, Indonesia menjadi negara kaya dengan pendapatan per jiwa sebesar 13.846 dollar AS per tahun. Pendapatan nasional negara maju ini tidak hanya tinggi secara rerata, tetapi juga merata. Sebagian besar warganya sudah tergolong kaya dan hidup di atas garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah-atas.

Cetak SDM Unggul Buat Indonesia Emas 2045, FEB UI Gandeng 2 Kampus InternasionalSaat ini, FEB UI merupakan sekolah bisnis double-crown accreditation pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Ini Dia 'KEK' Senjata Rahasia Jokowi Indonesia Emas 2045Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus digenjot salah satunya melalui 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Desa di Indonesia Diharapkan Berdaulat dan Mandiri, Tak Jadi Beban Negara tapi Jadi KekuatanKongres Desa bertema Transformasi Desa: Desa Berdaulat Menuju Indonesia Emas 2045 digelar di Yogyakarta.

Pebisnis Eropa di Indonesia Berencana Memperluas InvestasiKelompok pebisnis Eropa di Indonesia yang tergabung dalam European Business Chamber of Commerce (EuroCham) berencana memperluas investasinya. Ada sejumlah sektor yang dibidik untuk pengembangan investasi tersebut. Ketua EuroCham Indonesia Francois de Maricourt menimbang sejumlah faktor yang mendorong rencana perluasan investasi tadi. Salah satunya, visi Pemerintah Indonesia tentang Indonesia Emas 2045, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045.

Program Makan Siang Gratis untuk Anak-anak di Indonesia Diharapkan Mendorong PerekonomianProgram makan siang gratis untuk anak-anak di Indonesia diharapkan dapat mendorong perekonomian, terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Anggaran yang diperlukan diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Program ini juga berdampak positif terhadap gizi dan kemampuan belajar anak-anak.

