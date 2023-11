Indonesia Darurat Serangan Siber, Pemerintah Harus Apa?

Tingginya jumlah pengguna internet dan transformasi digital yang terjadi, menjadikan keamanan data pun menjadi fokus Pemerintah. Direktur Pengkajian Ekonomi dan SKA Lemhannas RI Laksma TNI, Ocktave Ferdinal mengakui bahwa keamanan data masih jadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi, agar terhindar dari serangan dan kejahatan siber (. Kecepatan melakukan investigasi permasalahan dan koordinasi berbagai pihak pun harus ditingkatkan.

"Ini yang diharapkan, koordinasi yang dibangun mampu mempercepat melakukan tindakan terhadap setiap adanya ancaman siber," ujar Ocktave dalam Cyber Security Forum CNBC Indonesia, Kamis (2/11/2023).

Banyak organisasi, sering ditemukan masih belum memiliki divisi yang spesifik untuk mengatasi serangan siber. Dengan tidak adanya kesiapan itu, menurutnya industri tidak bisa mengimplementasikan solusi hingga melaksanakan prosedur yang tepat untuk mencegah masalah ini.

