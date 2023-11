Indonesia Comic Con x DG Con 2023 Digelar 2 Hari di JCC Senayan, Harga Tiket Umum Dibanderol Rp150 Ribu untuk Sehari

Berdasarkan situs resmi Indonesia Comic Con, festival ini akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Gatot Subroto No.1, Gelora, Kecamatan Tanah Abang. Di JCC terdapat tiga lokasi berbeda yang perlu diingat, yaitu Assembly, Cendrawasih, dan Plenary Hall.

Acara ini menawarkan berbagai kegiatan seru, seperti pertemuan cosplay dan kompetisi, penghargaan DG Con, pertemuan dengan para bintang tamu, dan masih banyak lagi.Untuk mendapatkan tiket, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

4. Setelah memilih kategori tiket, gulirkan layar ke bawah untuk melihat jumlah tiket yang dipilih beserta harganya. Klik 'Order Now' untuk melanjutkan proses pembelian. 6. Pilih metode pembayaran yang Anda preferensikan, seperti kartu kredit, akun virtual, atau dompet digital, lalu klik 'Next'. Segera lakukan pembayaran untuk menyelesaikan transaksi. Bagi mereka yang memesan tiket secara online, tiket akan dikirimkan melalui email yang telah terdaftar pada saat mengisi data diri.

Aacara ini akan dimulai pada pagi hari pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga malam hari pukul 21.00 WIB. Banyak bintang tamu terkenal yang telah mengonfirmasi kehadiran mereka di ICC, seperti cosplayer terkemuka, Hakaosan, dan sejumlah cosplayer lainnya seperti Ely, Will, Larissa Rocherfort, dan Naru.

4 dari 4 halamanAda Penghargaan untuk Cabang E-SportsDaftar tamu spesial lainnya mencakup beragam tokoh terkemuka, yaitu Ed Westwick, ada juga DJ Haruka, DJ H.L.D.N, dan DJ Throoper yang akan menghadirkan suara-suaranya yang menghibur. ICC juga mengundang beberapa Vtuber populer. Tujuh Vtuber terkenal ini, yaitu Regis Altare, Kobo Kanaeru, Ayunda Risu, Moona Hoshinova, Pavolia Reine, Airani Lofifteen, dan Kureiji Ollie, akan hadir pada tanggal yang sama, yaitu 4 November 2023.

