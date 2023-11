Indonesia Bidik Perluasan Pasar di Lituania

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) dan Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis memberikan pernyataan kepada pers seusai pertemuan bilateral di Jakarta, Senin (30/10/2023).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kunjungan Menlu Lituania Gabrielius Landsbergis di Jakarta, Senin (30/10/2023), untuk membahas hal tersebut. ”Untuk mendongkrak perdagangan dua arah dan menjamin perdagangan yang lebih seimbang, saya meminta dukungan Menteri Landsbergis untuk memfasilitasi lebih banyak produk Indonesia masuk ke pasar Lituania, termasuk karet, kertas, dan mebel dari kayu,” kata Retno dalam jumpa pers seusai pertemuan.

Hubungan diplomatik Indonesia-Lituania sudah berjalan 30 tahun. Dalam momentum tersebut, kedua menlu membahas kerja sama bilateral serta beberapa isu kawasan dan global. Selain sektor perdagangan, kerja sama bilateral yang dibahas mencakup kemitraan investasi serta pendidikan dan teknologi informasi (TI). headtopics.com

Saya yakin, kerja sama kita bisa dilanjutkan dan terus berkembang di tingkat lembaga ekonomi yang menandatangani kerja sama hari ini. Sementara sektor TI merupakan keunggulan Lituania. Retno mengharapkan kerja sama lebih kuat untuk mengembangkan sistem TI bagi transportasi darat dan udara. Selain itu, Indonesia berharap bisa memperkuat kemitraan keamanan siber melalui pembangunan kapasitas.Suasana pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis di Jakarta, Senin (30/10/2023).

”Saya yakin, kerja sama kita bisa dilanjutkan dan terus berkembang di tingkat lembaga ekonomi yang menandatangani kerja sama hari ini,” ujarnya.Di luar kerja sama bilateral, Retno dan Landsbergis membahas kerja sama dalam kerangka Indo-Pasifik. Retno menekankan pentingnya membangun sinergi dengan pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP). headtopics.com

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: hariankompas »

Indonesia Has Great Opportunity to Achieve Golden Indonesia 2045President Joko Widodo (Jokowi) stated that Indonesia has a big opportunity in achieving the goals of Gold Indonesia 2045. Baca lebih lajut ⮕

Indonesia Masters 2023 Super 100 - Lanny/Ribka Pertahankan Gelar Usai Menangi Derbi IndonesiaPasangan ganda putri, Lanny Tria Mayasari/ Ribka Sugiarto menjadi juara pada Indonesia Masters 2023 Super 100 Baca lebih lajut ⮕

Indonesia Masters II 2023: Lanny/Ribka dan Jafar/Aisyah Juara, Dua Gelar untuk IndonesiaWakil Merah Putih, Jafar/Aisyah dan Lanny/Ribka, berhasil naik podium tertinggi di ajang Indonesia Masters II 2023. Baca lebih lajut ⮕

Nama & Darah Sudah Indonesia, Tapi Tak Bisa Jadi Warga Negara IndonesiaBima Sakti cukup menyesal karena Chow Yun punya kualitas sangat bagus. Baca lebih lajut ⮕

Welber Jardim Dijuluki Neymar dari Indonesia, Bagaimana Respons Pemain Timanas Indonesia U-17 ItuPemain Timnas Indonesia U-17, Welber Jardim, mendapatkan julukan 'Neymar dari Indonesia' Baca lebih lajut ⮕

Sejumlah Inovasi di Bidang Kesehatan Dipamerkan di Hospital ExpoBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕