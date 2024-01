Indonesia Akan Mewajibkan Operator Jual Layanan Internet Minimal 100 Mbps

Rencana itu diiringi dengan wacana kebijakan bagi seluruh operator tidak diperkenankan menjual layanan internet di bawah 100 Mbps. Budi menilai kecepatan internet di Indonesia masih rendah dengan rata-rata di angka 24,9 Mbps. Ia mengklaim kecepatan itu di bawah Filipina, Kamboja, dan Laos di kawasan Asia Tenggara.Padahal, menurutnya, internet merupakan kebutuhan pokok. Ia pun heran masih ada operator yang menjual paket 5-10 Mbps untuk fixed internet broadband.

"Kenapa tidak langsung menjual 100 Mbps? Makanya, saya akan buat kebijakan untuk mengharuskan mereka menjual fixed internet broadband dengan kecepatan 100 Mbps," cetus Budi, mengutip laman resmi Kominfo beberapa waktu lalu. Saat ini, beberapa operator penyedia internet sebetulnya sudah menghadirkan paket internet fixed broadband 100 Mbps. Bahkan, ada juga yang sampai 1 Gbps.pun membandingkan harga sejumlah paket dengan kecepatan minimal 100 Mbps dari beberapa penyedia layanan internet fixed yang banyak dipakai warg





