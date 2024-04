Indigo Airlines from India Makes Inaugural Landing at Ngurah Rai Bali Airport

Indigo Airlines from India makes its inaugural landing at Ngurah Rai Bali Airport. The international airport expands its connectivity with India through the operation of Indigo Airlines on the Bengaluru - Denpasar - Bengaluru route. The first flight took place on Friday (29/03). The discussions with Indigo Airlines have been ongoing since 2023 and it has finally been realized today, said Handy Heryudhitiawan, General Manager of Ngurah Rai International Airport.

The Indigo Airlines flight number 6E1605, an Airbus A320 aircraft, landed at Ngurah Rai International Airport at 09:30 WITA and was welcomed with a water salute ceremony. The aircraft carried 183 passengers. It is then scheduled to fly back to Bengaluru with flight number 6E1606 at 11:20 WITA, carrying 162 people

