Indeks Saham Asia Menguat, Wall Street Melemah

Per pukul 08:30 WIB, indeks Nikkei 225 Jepang melonjak 1,75%, Straits Times Singapura menguat 0,57%, ASX 200 Australia bertambah 0,5%, dan KOSPI Korea Selatan melesat 0,95%. Sementara untuk indeks pasar saham China dan Hong Kong pada hari ini tidak dibuka karena sedang libur memperingati Hari Ching Ming. Yang cenderung menguat terjadi di tengah bervariasinya bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street pada perdagangan kemarin. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) ditutup turun 0,11%.

Namun untuk S&P 500 dan Nasdaq Composite berhasil ditutup menghijau. S&P 500 naik 0,11%, sedangkan Nasdaq berakhir menguat 0,23%. Lapangan kerja sektor swasta di AS kembali meningkat pada Maret lalu, membuat pasar semakin skeptis bahwa pemangkasan suku bunga acuan AS bakal dipangkas pada pertemuan Juni mendatang. Automatic Data Processing (ADP) melaporkan lapangan kerja sektor swasta di AS meningkat sebesar 184,000 pada Maret lalu

