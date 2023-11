Inara Rusli Buka Peluang Damai untuk Tenri Ajeng dan Virgoun, Sebut Tak Ada Syarat Khusus

Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Kamis (2/11/2023), Inara Rusli mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menunggu proses perdamaian nantinya. Inara Rusli pun menyebut Tenri Ajeng dan Virgoun yang pertama kali meminta untuk adanya restorative justice (RJ).

"Kalau dari aku ya on process, karena mereka duluan ya yang mengajukan untuk bisa sama-sama RJ," kata Inara Rusli.Sedangkan saat ini Inara Rusli tinggal menunggu kelanjutan dari pihak Tenri Ajeng dan Virgoun.Terkait dirinya yang membuka pintu damai, diakui Inara, ia tak memberikan persyaratan yang khusus."Nggak ada sih (persyaratan khusus), kalau damai ya tinggal damai aja," katanya.

Lebih lanjut, untuk persoalan damai atau lanjutnya proses hukum, Inara menyebut dirinya tergantung dari pihak Tenri dan Virgoun."Balik lagi sih tergantung mereka. Itikad baiknya seperti apa, kalau mereka misalnya ada itikad baik ya kenapa nggak kita hargai," ucapnya.

