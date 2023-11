Ikutan Bisnis Skincare, Oki Setiana Dewi Ungkap Alasan: Banyak Keluhan Jemaah soal Dituntut Cantik

Oki Setiana Dewi juga berani menjamin produk skincare buatannya dapat dijangkau oleh semua kalangan."Jadi bisa merawat kulit, tapi dengan harga terjangkau dan simpel," kata kakak Ria Ricis ini. Lewat produk skincare dengan harga terjangkau, Oki Setiana Dewi berharap para perempuan Indonesia mendapat solusi untuk tetap tampil cantik namun tidak perlu mengeluarkan biaya besar. Artis yang kini menjadi pendakwah ini merasa setiap perempuan punya hak yang sama untuk tampil cantik."Cantik itu untuk diri kita sendiri, karena ada kebahagiaan sendiri untuk diri kita. Apalagi dengan produk yang harganya terjangkau," tutur Oki Setiana Dewi.

