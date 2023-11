IHSG Ditutup Melemah di Tengah Penguatan Mayoritas Bursa Kawasan Asia

ditutup melemah 22,90 poin atau 0,34 persen ke posisi 6.735,89. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 3,57 poin atau 0,40 persen ke posisi 889,34.

"Bursa Asia bergerak mixed akibat aksi investor yang cenderung wait and see untuk berinvestasi pasar saham. Para investor lebih memilih aset yang bersifat safe haven seperti emas karena peperangan antara Israel dan Hamas semakin memanas terutama adanya rencana dari Israel untuk mengepung Gaza dalam tahap kedua," sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, dua sektor meningkat yaitu dipimpin sektor infrastruktur sebesar 3,22 persen, diikuti sektor industri sebesar 0,13 persen. Sedangkan sembilan sektor turun yaitu sektor kesehatan turun paling dalam yaitu minus 2,35 persen, diikuti sektor barang konsumen non primer dan sektor energi yang masing-masing minus 1,89 persen dan minus 1,76 persen.

