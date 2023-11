IFG Gelar Pelatihan Wirausaha Kuliner Dukung Ekonomi Kreatif Labuan Bajo

"Selain berkontribusi mengembangkan olahraga atletik, IFG juga ingin ikut berkontribusi menggerakkan ekonomi masyarakat. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat mendorong jenis usaha baru khususnya pengolahan hasil laut," jelas Sekretaris Perusahaan IFG sekaligus Ketua Pelaksana IFG Labuan Bajo Marathon 2023 Oktarina Dwidya Sistha, Kamis (2/11), di Labuan Bajo.

Data menunjukkan bahwa hasil laut, khususnya ikan, sebenarnya sudah menjadi salah satu sumber penghasilan penduduk Labuan Bajo. Namun, selama ini hasil laut masih dijual mentah tanpa pengolahan sehingga hasilnya kurang optimal. "Melalui pelatihan ini, kami berharap makin banyak penduduk Labuan Bajo yang dapat menghasilkan produk olahan ikan yang dapat memberi tambah pada hasil laut mentah.

Selain menyelenggarakan pelatihan, IFG memberikan bantuan alat masak berupa kompor portable, pencacah, dan timbangan. Setelah pelatihan berakhir, para peserta diharapkan dapat mempraktikkannya di tempat usaha masing-masing dan menghasilkan produk makanan olahan yang dapat dijadikan oleh-oleh khas Labuan Bajo. (Z-2)

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: MEDIAINDONESIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIAINDONESIA: Terima Surpres Calon Panglima TNI, Lodewijk Paparkan Rangkaian Mekanisme di DPRBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Fitur Panggilan Audio dan Video Mulai Diakses Pengguna XBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: DPR Pastikan Agus Subiyanto Calon Tunggal Panglima TNI BaruBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Festival Urban Farming 2023 di Balai Kota DKI Jakarta Diserbu PengunjungBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Pasca Resolusi PBB, Lodewijk: Kita Harapkan Konflik Israel-Palestina Segera Gencatan SenjataBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim KonstitusiBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕