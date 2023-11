Ibu Imam Masykur Jadi Saksi dalam Sidang Kasus Pembunuhan oleh 3 Oknum TNI di Pengadilan Militer

Dengan memakai baju berwarna krem motif garis-garis serta mengenakan hijab, Fauziah terlebih dahulu diambil sumpah oleh Hakim Ketua Kolonel Chk Rudy Dwi Prakamto.

Dalam dakwaannya, Oditur meyakini bahwa Praka Riswandi Cs terbukti secara sah melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, dan dilakukan secara bersama-sama. Adapun dalam kasus ini sebelumnya sebanyak enam orang tersangka yang telah ditangkap dan ditahan dalam kasus dugaan penculikan dan penganiayaan yang menyebabkan Iman Masykur tewas tersebut.

Tiga tersangka oknum TNI yakni anggota Paspampres Praka RM, Satuan Direktorat Topografi TNI AD Praka HS, dan anggota Kodam Iskandar Muda Praka J telah ditahan dan diproses oleh Pomdam Jaya. Selain itu, tiga warga sipil yakni Zulhadi Satria Saputra alias MS yang merupakan kakak ipar Praka RM, AM dan H alias Heri sebagai penadah hasil kejahatan juga dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya.Anggota Paspampres Praka Riswandi Sempat Bertugas Kawal RI 3 Sebelum Bunuh Imam MasykurTiga Oknum TNI Pembunuh Imam Masykur Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Militer JakartaBanten, Tangerang Kota

