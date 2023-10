IBS Gelar Konferensi Soroti Revolusi Layanan Keuangan Digital

REVOLUSI layanan keuangan digital mengubah sistem ekonomi dan keuangan global, termasuk Indonesia. Perubahan tidak bisa dihindari dan tantangan pun muncul menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan sumber daya alam. Menciptakan masyarakat yang berkelanjutan juga sama penting dengan pesatnya perkembangan ekonomi.

Itu disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE-IBS) Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono saat acara International Conference on Banking and Finance (ICBF) yang pertama dan National Conference on Banking and Finance (NCBF) yang ketiga kali secara daring, selama dua hari berturut-turut, Kamis (26/10/2023) dan Jumat (27/10/2023).

Dengan konsumen digital yang berkembang pesat dan internet yang tinggi penetrasinya, Indonesia siap menjadi salah satu ekonomi digital terbesar di dunia Asia. "Indonesia kini menjadi rumah bagi lebih dari 100 perusahaan fintech dan jumlah tersebut terus meningkat. Pertumbuhan investasi dan perusahaan digital, termasuk fintech, memainkan peran penting dalam mendorong revolusi digital," papar Kusumaningtuti. headtopics.com

Dimensi pertama yang menandakan masyarakat berkelanjutan ialah masyarakat yang ramah lingkungan. Kedua, mereka punya ketahanan terhadap guncangan sosial, ekonomi, dan alam. Ketiga, komunitas berkelanjutan tergolong inklusif. Mereka membawa semua dimensi masyarakat dan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan, ke dalam pasar, layanan, dan pembangunan.

Sementara itu, Assoc. Prof. Dr. Sudaporn Sawmong menjelaskan tentang finansial digital dan keuangan berkelanjutan. Dia menggarisbawahi teknologi dan sustainability merupakan dua faktor utama pencetus ekonomi dan keuangan Thailand. headtopics.com

Sawmong merujuk sustainability sebagai kapasitas suatu perusahaan dengan menginovasikan ruang lingkup dan pengaruh sosial yang positif. "Sustainability bukan hanya tentang kepatuhan dengan seperangkat aturan dan harapan baru. Ini akan menjadi garda depan persaingan keuntungan bagi sektor keuangan ritel dan menjadi pilar pertumbuhan di masa depan," terangnya.

Indonesia Berita utama

