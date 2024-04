Hyundai Batal Membeli Aluminium dari Adaro Setelah Petisi dari Para Army

Direktur PT Adaro Minerals Indonesia Wito Krisnahadi membenarkan pemutusan kerja sama itu. Adaro memutuskan tidak memperbarui perjanjian setelah habis masa berlakunya. Hyundai Motors dan Adaro meneken nota kesepahaman di 2022. Perjanjian itu berisi kesepakatan hak pembelian aluminium yang diproduksi oleh anak perusahaan Adaro, PT Kalimantan Aluminium Industry. Pada saat penandatanganan, Hyundai mengatakan pihaknya memperkirakan akan membeli aluminium dari Adaro.

Dalam siaran pers, pembelian itu disebutkan dengan jumlah berkisar 50.000 ton-100.000 ton per tahun. Hyundai batal membeli aluminium dari Adaro setelah ada petisi dari para Army

