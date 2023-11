Hutama Karya Renovasi 45 Sekolah Terdampak Gempa di Cianjur

Tjahjo mengungkapkan, Hutama Karya melakukan perbaikan pada 6 bangunan TK, 33 bangunan SD, 2 bangunan SMP, 2 bangunan MTS, 1 bangunan MA dan 1 bangunan SMK. Selain mengerjakan bangunan dan area kelas, Hutama Karya juga menggarap fasilitas penunjang seperti lapangan upacara, lapangan olahraga serta pagar pembatas.

“Dari total yang dikerjakan, sudah 44 bangunan diserahterimakan dan telah difungsikan oleh masing-masing pihak sekolah,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/11/2023).sekolah yang sebentar lagi akan rampung dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena pendidikan merupakan prioritas bagi setiap anak untuk kembali kepada lingkungan belajar secara kondusif.ini nantinya dapat membantu kurang lebih 6.

