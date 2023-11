Hutama Karya renovasi 45 bangunan sekolah terdampak gempa di Cianjur

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan proyek gedung senilai Rp81,2 miliar ini telah dimulai pembangunannya sejak Desember 2022 dan secara keseluruhan progres saat ini sudah mencapai 99,93 persen.

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan dalam proyek ini, Hutama Karya melakukan perbaikan pada 6 bangunan TK, 33 bangunan SD, 2 bangunan SMP, 2 bangunan MTS, 1 bangunan MA, dan 1 bangunan SMK. "Dari total yang dikerjakan, sudah 44 bangunan diserahterimakan dan telah difungsikan oleh masing-masing pihak sekolah," ucap Tjahjo.

Menurut Tjahjo, melalui teknik tersebut proses pembangunan dapat diselesaikan lebih cepat serta menghasilkan bangunan yang tahan gempa. Namun, Hutama Karya telah menyiapkan strategi penanganan yaitu membuat titik lokasi untuk memaksimalkan suplai material sesuai zonasi pengerjaannya serta mendatangkan material dan tambahan tenaga kerja dari luar Kabupaten Cianjur.

