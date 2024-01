Hutama Karya Accelerates Completion of Trans Sumatra Toll Road

Hutama Karya (Persero) continues to accelerate the completion of the National Strategic Project (PSN) mega project, Trans Sumatra Toll Road (JTTS). Several feeder toll roads in Riau and West Sumatra provinces are targeted to be completed in 2024. Hutama Karya stated that significant progress has been made on several feeder toll roads in Riau and West Sumatra.

As of December 15, 2023, the construction progress and land acquisition for the Pekanbaru-Bangkinang toll road (STA 0-9 Km) has reached 100%. Meanwhile, the construction progress of the Bangkinang-Pangkalan Tahap I toll road (Bangkinang - Koto Kampar), which has a length of 24.7 km, has reached 94.18% with a land acquisition progress of 99.08%. The physical development progress of the Padang-Sicincin toll road, with a length of 36.6 km, has reached 47.22% with a land acquisition progress of 94.10%





