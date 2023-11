Hukum Kirim Al Fatihah untuk Orang yang Sudah Meninggal Dunia Menurut Ustaz Khalid Basalamah, Ternyata...

Apakah membaca Al Fatihah kepada orang yang meninggal dunia dibolehkan dalam Islam, atau malah justru tidak ada hukumnya. Amalan yang Berpotensi Mempercepat Rezeki, Ustaz Adi Hidayat Sarankan Baca Surah Ini saat Shalat Tahajud

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto serahkan 10 sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) door to door kepada masyarakat. Densus 88 Antiteror Polri merilis hasil pengungkapan tindak pidanan terorisme hingga November 2023 ini. Hasilnya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir turun

Masuk diam-diam di saat seorang wanita di Lampung tertidur lelap, pria inisial MI (53) warga di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung diduga melakukan tindak pidana Kekuatan militer Houthi Yaman yang serukan perang terhadap israel ternyata punya rudal jarak jauh buatan sendiri, dan pernah dipamerkan pada September 2022 lalu

Kali ini, Ezra Walian memberikan assist bagi Nick Kuipers pada kemenangan 1-0 Persib Bandung atas Madura United di Stadion Bangkalan, Madura, Rabu (1/11/2023).

TVONENEWS: Keistimewaan Orang-Orang yang Rajin Membaca Al-Qur'anJakarta, tvOnenews.com - Membaca Al-Qur'an menjadi salah satu ibadah wajib bagi umat Muslim. Dengan membaca dan mendalami setiap bagiannya, pahala pun mengalir deras dan menambah bekal diri untuk di akhirat. Adapun dipercaya, umat Muslim yang rajin membaca Al-Qur'an akan mendapatkan Keistimewaan di mata Allah SWT.

TRIBUNNEWS: Orang-orang 'Dekat' Jokowi dari TNI/Polri: Ada Agus Subiyanto yang Diusulkan Jadi Calon Panglima TNIBerikut ini daftar orang-orang 'dekat' Jokowi dari kalangan TNI/Polri. Salah satunya adalah Agus Subiyanto yang diusulkan jadi calon Panglima TNI.

TRIBUNNEWS: 2 Orang Diamankan saat Selundupkan 2 Ribu Gram Sabu, 1 Orang Masih di bawah UmurDua orang pemuda diamankan jajaran Ditresnarkoba Polda Sumut saat akan selundupkan sabu-sabu di Bandara Kualanamu, Deliserdang.

SUARADOTCOM: Jimly Asshiddiqie Dilaporkan Atas Dugaan Rangkap Jabatan: Orang-orang Cari Masalah SajaJimly Asshiddiqie saat ini masih menjabat sebagai anggota DPD RI, kemudian dilantik sebagai Ketua MKMK selama 1 bulan

TRIBUNNEWS: Orang-orang yang Terluka dan Warga Asing Tinggalkan Gaza Menuju Mesir Melalui Perbatasan RafahPerbatasan Rafah dibuka, orang-orang yang terluka dan warga negara asing menjadi kelompok pertama yang meninggalkan Gaza.

TRIBUNNEWS: 195 Orang Tewas dan 120 Orang Hilang Akibat Serangan Israel di Kamp Pengungsi Jabalia di GazaSerangan bombardir Israel yang intens di Jalur Gaza terjadi sebelum Kamis subuh.

