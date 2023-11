Honda Tertampar Kenyataan, Joan Mir Merengek Ingin Ikuti Jejak Marc Marquez

Mir bahkan baru mampu mengumpulkan 24 poin sejauh ini saat musim menyisakan tiga seri balap lagi. Pencapaian yang sangat ironi bagi pembalap yang tiga musim lalu menorehkan tinta emas pada ajang Grand Prix.

Mir mengatakan bahwa dirinya sangat frustrasi yang seringkali terjatuh dari motornya daripada menyelesaikan balapan di garis finis. Pembalap Honda Spanyol Joan Mir duduk di dalam kotak sebelum sesi latihan bebas pertama Grand Prix MotoGP Portugis di Sirkuit Internasional Algarve di Portimao pada 24 Maret 2023. (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Meski demikian, pembalap berusia 26 tahun itu menolak menyerah dan tetap berkomitmen untuk bekerja keras demi kembali meraih hasil terbaik.Juara dunia 2021, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha juga mengalami nasib yang serupa usai kesulitan bersaing di barisan depan.Banten, Tangerang Kota

