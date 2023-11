Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Signs Joint Work Agreement with Federation of Plantation Workers Union

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) and the Federation of Nusantara Plantation Workers Union (FSPBUN) have signed a Joint Work Agreement for the period 2024-2025. The agreement aims to improve productivity and foster harmonious, dynamic, and fair industrial relations between the company and its employees, in accordance with applicable laws and the meaning of industrial relations.





