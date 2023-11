[HOAKS] Warga Madura Tolak Kedatangan Mahfud MD

com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.

KOMPASCOM: [HOAKS] Koalisi Indonesia Maju Nyatakan Siap Menangkan Ganjar-MahfudNarasi soal Koalisi Indonesia Maju menyatakan siap memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 adalah hoaks. Simak penelusurannya.

TRIBUNNEWS: Pengamat: Dukungan Yenny Wahid Berpotensi Tarik Massa Gusdurian Merapat ke Ganjar-MahfudPengamat memandang Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) berpeluang besar mendapatkan limpahan dukungan dari simpatisan Gus Dur.

JPNNCOM: Ribuan Warga Binjai Bubuhkan Tanda Tangan dan Siap Menangkan Ganjar-MahfudJPNN.com : Sejumlah warga Binjai, Sumut mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

KOMPASCOM: [HOAKS] Warga Solo Tolak Kedatangan Prabowo dan GibranSebuah unggahan di media sosial mengeklaim warga Solo menolak kedatangan Prabowo dan Gibran. Klaim ini hoaks.

SUARADOTCOM: Terverifikasi Hoaks, Video Bernarasi TKA China Hajar Warga di Sulawesi Tengah Tidak BenarVideo dengan klaim TKA China mengakimi warga di Sulawesi Tengah adalah hoaks.

JAWAPOS: Ganjar-Mahfud Bertekad Entaskan Kemiskinan untuk Capai Indonesia UnggulGanjar-Mahfud mencanangkan kualitas warga Indonesia dengan menghadirkan program satu sarjana untuk keluarga miskin.

