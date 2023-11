Hiruk Pikuk Pasar Jadi Saksi Anak-anak Belajar Raih Mimpi

"Sasaran anak didik kami tuh semuanya tuh keseluruhannya adalah anak-anak pedagang penjual yang ada di Pasar Bersehati yang putus sekolah maupun yang sudah bersekolah. Kita dari usia paud, ngga terbatas, kalau ada orang tua yang mau belajar juga baca tulis kita terima-terima aja sih kak. Cuman kalau yang sekarang yang paling dewasa lah umurnya sekitar 22 atau 23," tutur Vhio, perwakilan Komunitas Dinding Manado kepada tim berbuatbaik.id.

Upaya mendidik anak-anak di Pasar Bersehati ini berguna untuk mengubah pola pikir para orang tua di pasar tersebut. Masih ada orang tua yang menyepelekan pendidikan bagi anaknya. Bahkan anak-anak di sana harus membantu orangtuanya bekerja, entah itu menjadi tukang parkir atau bahkan menjadi kuli angkut barang. Padahal di usia mereka, seharusnya mereka bisa mengeksplorasi diri lewat belajar di sekolah.

Sehari-hari pun Udin juga membantu mencari nafkah dengan memungut botol-botol bekas. Sementara kedua orang tuanya berjualan di pasar. Para relawan senang akan kehadiran Udin, karena selain belajar Udin juga berinisiatif membantu mereka menyiapkan kelas. Mulai dari menggelar tikar atau terpal hingga membereskan meja-meja yang sudah selesai dipakai.

Komunitas Dinding Manado juga menjelaskan mereka hanya mengandalkan tikar ataupun terpal dan meja-meja yang sudah usang saat proses belajar mengajar. Ada kalanya mereka harus berpindah tempat lantaran pemilik ruko mengusir mereka. Mereka mengharapkan adanya bantuan untuk menyewa tempat pelaksanaan kegiatan mengajar setiap hari Sabtu itu.

