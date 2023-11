Hi Pass Punya Tukang Blok Kukuh yang Bisa Adang Megawati

Vanja Bukilic adalah salah satu pemain yang masuk dalam jajaran 10 besar peraih poin. Dengan mengumpulkan 99 poin, pemain Serbia itu bahkan berada di atas Megawati yang menyumbangkan 95 poin untuk Red Sparks.Selain Bukilic, Hi Pass memiliki pemain lokal Bae Yoo Na yang tercatat sudah menghasilkan 49 poin. Meski perolehan poinnya hanya separuh dari Bukilic, Yoo Na punya catatan blok yang apik.

Pemain veteran timnas Korea itu berhasil melakukan 10 blok dalam empat laga awal musim ini. Keberadaan Yoo Na patut diperhatikan Megawati yang kerap dijadikan spiker andalan Red Sparks.Dalam statistik blok, Megawati sebenarnya juga memiliki catatan baik. Tercatat enam adangan sukses dilakukan pemain yang sempat berkarier di Thailand tersebut.

Di kubu Red Sparks juga terdapat pemain dengan kemampuan blok yang baik seperti Park Eun Jin dengan catatan 11 blok dan Jeong Ho Young yang sudah melakukan 15 blok. Jika bisa meraih kemenangan atas Hi Pass, Red Sparks punya kans menempati peringkat kedua klasemen liga voli Korea atau naik satu peringkat. Sementara jika kalah, maka Red Sparks bisa turun satu posisi ke urutan empat.

