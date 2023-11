Heru Sebut Proyek LRT Velodrome-Manggarai Butuh Rp 5,5 Triliun

Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) Lintas Raya Terpadu (LRT) Fase 1B (Antara)Industri Hasil Tembakau Berdampak Ekonomi, Kemenperin Minta Penyusunan RPP Kesehatan Lebih Bijaksana

"Anggarannya LRT Fase 1B ini Rp 5,5 triliun," kata Heru usai prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) Lintas Raya Terpadu (LRT) Fase 1B ruteLebih lanjut, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (JakPro) Iwan Takwin mengatakan, anggaran untuk proyek ini dibagi dalam beberapa bagian. Pada bagian konstruksi LRT Fase 1B membutuhkan Rp 4,6 triliun.

"Kan ada macam-macam, ada biaya konstruksi, konsultan, dan lain-lain, jadi totalnya Rp 5,5 triliun. Kalau yang Rp4,6 triliun ini untuk konstruksi saja. Pembiayaan semua dari APBD," ujar Iwan. Adapun anggaran Rp 4,6 triliun itu, kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo sudah termasuk pajak dan sesuai dengan kontrak.

Dalam prosesi tersebut, turut hadir Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo. Syafrin menyebut, groundbreaking LRT Jakarta fase 1B ini sempat tertunda selama beberapa kali.sampai Pramuka bisa beroperasi pada September 2024. Upaya percepatan pembangunan, kata Syafrin terus dilakukan. Selain pembangunan rute secara bertahap, pihaknya juga akan memulai pemasangan tiang LRT dalam waktu dekat.

"Percepatan kan contohnya kita akan melakukan pembangunan secara continue, mulai dari sini sebagian, kemudian beberapa pile akan dilakukan pembangunan secara bertahap," jelas Syafrin.LRT Fase 1B ini memiliki panjang trase 6,4 kilometer dan memiliki lima stasiun pemberhentian, yakni Stasiun Pemuda, Stasiun BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman dan-Manggarai) telah dibangun, LRT Jakarta akan memiliki 11 stasiun di sepanjang rute 12,2 kilometer dengan waktu tempuh selama 26 menit.

