Head to Head dan Statistik: Liverpool vs Nottingham Forest

Dalam laga kandang vs Forest di Premier League musim lalu, Liverpool menang 3-2. Gol-gol Liverpool dicetak Diogo Jota menit 47 dan 55, serta Mohamed Salah menit 70.

Gol-gol Forest dicetak oleh Neco Williams menit 51 dan Morgan Gibbs-White menit 67. Catatan Pertemuan di Premier LeagueLiverpool menang: 5Seri: 4Nottingham Forest menang: 3.

Indonesia Berita utama

Baca lebih lajut:

Bolanet »

Jadwal Liga Inggris 2023/2024 Pekan ke-10: Chelsea vs Brentford, Liverpool vs Nottingham ForestDalam pertandingan mendatang, Chelsea akan berhadapan dengan Brentford di Stadion Stamford Bridge pada Sabtu malam (28/10/2023) pukul 18.30 WIB. Baca lebih lajut ⮕

Jadwal Liverpool Vs Nottingham Forest: Live Streaming & Siaran Langsung TV, Prediksi SkorJadwal pertandingan Liverpool vs Nottingham Forest - termasuk link live streaming dan prediksi line-up Baca lebih lajut ⮕

Head to Head dan Statistik: Manchester United vs Manchester CityManchester United akan melawan Manchester City pada pekan ke-10 Premier League 2023/2024. Laga derby antara MU vs Man City di Old Trafford ini akan kick-off Minggu, 29 Oktober 2023, jam 22:30 WIB. Baca lebih lajut ⮕

Head to head MU Vs Man City: The Red Devils Masih UnggulManchester United akan menjamu Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Secara head to head, Setan Merah masih unggul atas The Citizens. Baca lebih lajut ⮕

Head to Head Persik vs Persebaya, Unggul Tipis walau Sulit di Stadion BrawijayaPelatih Persebaya Surabaya, Josep Gombau, meminta pemainnya untuk tidak melakukan kesalahan kecil seperti pada pertandingan sebelumnya. Baca lebih lajut ⮕

French Open 2023: Alarm Bahaya untuk Fajar/Rian, Faktanya Ganda Denmark Unggul Head to headFajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menghadapi ganda putra Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen di perempatfinal French Open 2023. Baca lebih lajut ⮕